Канада назвала шоком репрессии против протестующих в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань назвал шоком продолжающиеся репрессии против мирных протестующих в Беларуси. Соответствующее заявление появилось в микроблоге дипломата после жесткого разгона мирного «Марша гордости» 11 октября в Минске.

Высокопоставленный чиновник пообещал, что обсудит ситуацию в Беларуси с европейскими коллегами во время поездки по странам ЕС, намеченной на эту неделю, подчеркнув, что насилие не может служить ответом на законное желание людей получить свободу и демократию.