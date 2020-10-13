Представитель Минздрава: В Конституции нужно увязать оказание медпомощи с нормами поведения граждан

Елена Богдан заявила, что в Конституции надо прописать нормы для граждан, а международное право будет действовать, пока не идет вразрез с интересами страны. Фото: СТВ.

В интервью СТВ представитель белорусского Минздрава рассказала, что в Беларуси конституционно оказание медпомощи могло бы быть привязано к определенным нормам поведения граждан. А также посчитала нужным внести в Конституцию норму, что международное законодательство действует в стране до тех пор, пока нет столкновения (противоречия) с национальными интересами.

- Конечно, международное законодательство - это правильно, это хорошо, это престижно, это показывает уровень Беларуси на международной арене. Но мне кажется (пока это мое личное мнение) что все-таки в Конституцию мы должны внести норму… Что международное законодательство действует до тех пор, пока оно не сталкивается с национальными интересами Республики Беларусь, естественно, в соответствии с положениями действующей Конституции, - заявила Богдан.

Обосновала свое предложение замминистра тем, что во время пандемии «все страны вдруг стали резко только за себя». Затем, говоря об изменениях основного закона страны, Елена Богдан продолжила:

- И второе, что так же навеяно моей работой в Минздраве. На сегодня Конституция - это документ, который говорит, что государство обязано сделать для своих граждан. Но мы все-таки должны продумать в Конституции нормы, что же граждане должны сделать для того, чтобы государство было сильным, процветающим, крепким - настоящим государством? - поразмыслила замминистра.

Белорусский союз женщин свои предложения изменений в Конституцию обсудит на круглом столе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Журналист попросил ее уточнить, что имеется в виду.

- Например, наша 45-я статья Конституции о том, что государство сегодня должно создать условия для оказания доступной и качественной медицинской помощи. Но ведь и гражданин обязан соблюдать определенные нормы поведения для того, чтобы сохранять и укреплять свое собственное здоровье, - прокомментировала представитель Минздрава.

Напомним, в 45 статьи Конституции Беларуси говорится о том, что гражданам страны гарантируется право на охрану здоровья, в том числе бесплатное лечение в госучреждениях страны. То есть создаваемые государством доступные для всех граждан медуслуги. Таким образом, по мнению Богдан, эта норма должна стать если не строже, то более четко прописанной.

Еще, как председатель БСЖ, Богдан рассказала, что Союз женщин намерен обсудить изменения в Конституцию в рамках акции «Крепкая семья - крепкая держава». И после ряда круглых столов от имени «женской части» населения республики предоставить свои предложения поправок в Конституцию.

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