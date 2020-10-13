В лесу Малоритского района нашли заблудившуюся пенсионерку-грибника

В лесу Малоритского района нашли заблудившуюся пенсионерку Фото: Артем КИЛЬКИН

12 октября в 16.10 в центр оперативного управления Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение: в лесу в 2 км юго-западнее деревни Антоново заблудилась пенсионерка. К спасателям обратился муж потерявшейся. Как оказалось, около 13.00 он с женой отправился собирать грибы между деревнями Великорита и Антоново. Женщина заблудилась, телефона при себе у нее не было.

В результате ее искали сотрудники МЧС, РОВД, представители лесничества, пограничной комендатуры, местное население. В 19.30 нашли - женщина вышла на крики на лесную дорогу. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, позаботьтесь о своей безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.