В ночь на 13 октября в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Фото: МВД Беларуси.

Ночью на территорию Советского РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова

ЧП случилось 13 октября около 5.00. На дворовую территорию райуправления бросили три бутылки с зажигательной смесью.

- Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным, - рассказали в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.