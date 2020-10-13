Украина намерена поддержать санкции Евросоюза против Беларуси

Украина поддержит санкции Евросоюза против Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним, - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил украинский дипломат, Украина также присоединится к новым санкциям, которые ЕС введет против Беларуси.

- Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним, - отметил Кулеба.

По словам министра, вопрос санкций против Беларуси - пример конвергенции внешних политик ЕС и Украины, предусмотренной Соглашением об ассоциации. По словам Кулебы, это пример того, «когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам», передает Интерфакс.

Ранее Совет ЕС по иностранным делам на встрече в Люксембурге подтвердил готовность ввести санкции против властей Беларуси, в том числе Александра Лукашенко.