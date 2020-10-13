Лукашенко на уборке картофеля: Если бы у нас в Минске такой народ был! А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят…

Лукашенко назвал выходящих на марши протестов в Минске "мордоворотами". Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во вторник, 13 октября, Александр Лукашенко инспектирует уборку картошки в Толочинском районе по современным технологиям.

Смотреть за тем, как копают картошку, Лукашенко поехал на поле, принадлежащее Толочинскому консервному заводу, видео опубликовал «Пул Первого».

На этом предприятии по его поручению создается модель интеграционного комплекса - от производства и хранения до переработки и реализации. В НАН подчеркнули: в районе самое большое картофельное поле в стране, с самым большим плодовым садом. Увиденным остался доволен и Лукашенко. По словам действующего президента, таких хозяйств в Беларуси становится все больше, и с них должны брать пример отстающие.

- Тогда у нас вообще не будет проблем в сельском хозяйстве. Хозяйств этих у нас уже достаточно: когда-то было 60, а сейчас - сотни. Надо просто копировать и делать, - заявил Лукашенко.

Еще президент прямо в поле, где убирают картофель, поговорил с комбайнерами:

- Немножко вам погоду привез на небольшое время, потом, конечно, дожди пойдут, - пояснил Лукашенко.

Тут же разговор подхватил директор предприятия Анатолий Анюховский:

- Этот правильно. С этим народом не справиться нельзя! Со всем справимся, Александр Григорьевич, - заверил директор завода Лукашенко в том, что погода для сельчан - это не помеха.

А Лукашенко продолжил в целом о ситуации Беларуси:

- Если бы у нас в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят, - критично высказался Лукашенко о протестующих.

- Ну, это не такие люди, - заверил президента чиновник. - Эти люди от земли работают откровенно. Работают так, что если бы захотел поругаться с ними - никогда бы не смог!

Комбайнеры, пока их обсуждали высшие чиновники, немного нервно посмеивались.

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