Сергей Дылевский уехал в Варшаву «из-за опасений за свою безопасность». Фото: соцсети

Напомним, до сегодняшнего дня Сергей Дылевский был последним членом Коодинационного совета, который оставался на свободе в Беларуси. 13 октября пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Дылевский уехал в Варшаву. По словам Родненкова, Дылевский «был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность».

Ранее Дылевский сообщал, что по этой же причине из Беларуси в Польшу вывез свою семью. На прошлой неделе стало известно об увольнении Дылевского «по соглашению сторон» с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

Напомним, после выборов Дылевский возглавил стачком Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета. Провел 25 суток на Окрестина и в Жодино после задержания 24 августа, а на следующий день осужден на 10 суток ареста. 3 сентября Сергея должны были освободить, но вместо этого опять осудили - теперь уже на 15 суток за участие в несанкционированном марше.