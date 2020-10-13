Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, выдвинула три условия и дала на их выполнение 13 дней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13 октября Светлана Тихановская выдвинула режиму Лукашенко условия:

- Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом, - говорится в заявлении Тихановской. - И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Условия Тихановская выдвинула такие: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а все политзаключенные должны быть освобождены.

- Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима, - заявила Светлана Тихановская.

- Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, - соучастник террора, - эмоционально заявила Тихановская, обратившись ко всем, кто сегодня обслуживает интересы авторитарной власти. - Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого - значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием.

Тихановская напомнила, что сторонники перемен «много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам». «Но разговор за решеткой - это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам - не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ», - отмечается в заявлении Тихановской.