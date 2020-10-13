МВД: На акциях протеста 12 октября были задержаны 186 человек

В МВД рассказали о количестве задержанных 12 октября на акциях протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на акциях протеста 12 октября были задержаны 186 человек. Самой массовой из них оказался «марш пенсионеров». Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Сотрудники милиции в понедельник, 12 октября, задержали 186 человек, которые нарушили законодательство о массовых мероприятиях. В Минске на акции протеста собрались не более тысячи человек, а по Беларуси - не более 1,5 тысячи человек. Сотрудники были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В городах Беларуси 12 октября прошли «марши пенсионеров». В Минске пожилые люди начали свое шествие от Красного костела и дошли до Академии наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД: На акциях протеста 11 октября, которые прошли в Беларуси, задержали 713 человек. Из них судить будут 570.

В ведомстве отметили, что всего в стране прошло 25 акций протеста, а количество участников уменьшилось, но они были более агрессивны. (подробности)

«Не люблю прикрываться именем сестры. Кого-то могут бить, а кого-то нет?»: брат Домрачевой Никита - об избиении силовиками.

38-летнего брата знаменитой Дарьи Домрачевой в воскресенье в центре Минска избили дубинками люди в форме. У Никиты гематомы, зашитые раны на голове. Расспросили, что он планирует делать в связи с нападением. (подробности)