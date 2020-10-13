Головченко: Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Об этом журналистам рассказал премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о задачах для строительной отрасли в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021 - 2025 годы

- Задача у строителей - давать объемы. Что в советское время, что сейчас, что в будущем. Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека, - цитирует слова Романа Головченко БелТА.

По мнению премьер-министра, ипотека - это «основной инструментарий, который позволяет массово нарастить жилищное строительство».