Дешевых кредитов в Беларуси не будет минимум до января. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Национальный банк Беларуси продлил мораторий на предоставление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности для банков до 19 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что это значит?

Приостановка выдачи кредитов овернайт со стороны Нацбанка привела к острому дефициту ликвидности на рынке. Как следствие, это привело к приостановке кредитования физлиц, а также ограничению кредитования компаний. Это было сделано, чтобы сбить валютный ажиотаж на белорусском рынке. По мнению экспертов, дефицит ликвидности и отсутствие кредитов могут привести к тяжелым последствиям для экономики, включая задержки по выплате зарплат и проблемы со вкладами.

- Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках. При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона, - говорится в сообщении Нацбанка.