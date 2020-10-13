Лукашенко: Сложный у нас год, но он, несмотря ни на что, относительно урожайный

Лукашенко заявил, что год выдался сложный, но урожайный. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 12 октября посетил Толочинский район, в котором ознакомился с уборкой картофеля. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко доложил главе государства, что в 2020 году удалось собрать 10,3 миллиона тонн урожая зерновых. Об этом сообщает БелТА.

- Нам удалось собрать 8,1 миллиона тонн колосовых, 838 тонн крестоцветных, 1,37 миллиона тонн кукурузы. У нас выйдет 10,3 миллиона тонн зерна. Но в этом году урожайность примерно на 15 центнеров меньше, рассказал Крупко.

Он также добавил, что по результату немного не удалось дотянуть до той задачи, которую поставил президент - 10,5 миллиона тонн. На что Лукашенко отметил, что те цифры, которые есть, очень неплохие, и получается, что на каждого жителя Беларуси выходит более одной тонны зерна.

- Дай нам бог, чтобы нам удавалось каждый год работать так, как в этом. Да, сложный год у нас выдался, но он, несмотря ни на что, относительно урожайный по всем культурам, - подчеркнул глава государства.

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