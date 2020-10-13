Новополочанин перевозил в машине крупную партию наркотиков. Фото: МВД

В УВД Витебского облисполкома рассказали о задержанном жителе Новополоцка, который перевозил в машине крупную партию наркотика мефедрона.

Информацию о том, что 36-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, получили сотрудники наркоконтроля. Во время оперативных мероприятий возле деревни Заозерье Полоцкого района правоохранители остановили машину с подозреваемым. В иномарке в нише двери нашли пачку от сигарет, в ней - сверток с порошком.

- Экспертиза показала, что изъятый порошок - особо опасное психотропное вещество мефедрон массой 13,28 г. Мужчина рассказал, что приобрел наркотик в Минске и вез его домой. Как выяснилось, на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, - отметили в УВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).