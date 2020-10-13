В МВД рассказали, что проводится проверка по фактам блокировки дорог в Минске

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности причастных к блокировке дорог в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что проводится проверка по фактам блокировки дорог в Минске. Об этом сообщили в БелТА.

- В понедельник, 12 октября, в нескольких микрорайонах Минска протестующие попытались заблокировать движение общественного транспорта. Они (протестующие. - Ред.) выходили на проезжую часть, выезжали на велосипедах, сооружали баррикады и жгли автомобильные покрышки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выявлению нарушителей, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что уже задержали 33-летнего мужчину, который поддержал протестующих, выехал на проезжую часть и заблокировал движение общественного транспорта.

- В отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Мужчина уже и ранее привлекался к административной ответственности, - добавили в МВД.

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