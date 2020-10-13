17 - 18 октября белорусам предлагают присоединиться к глобальному уикенду наблюдения за птицами. Фото: АПБ

- Из-за самоизоляции во время пандемии COVID-19 многие люди по всему миру стали обращать больше внимания на местную природную среду. Приглашаем белорусов показать свою любовь к природе и птицам нашей страны, - говорят в общественной организации "Ахова птушак бацькаўшчыны" (АПБ).

Чтобы принять участие в Global Bird Weekend, нужно заносить свои наблюдения за птицами в аккаунт на eBird в течение всего дня 17 октября. Определить вид птицы может помочь мобильное приложение Ptushki или бердвотчеры в телеграм-чате «Ціў-ціў!».

- Наблюдать за птицами можно как самому по себе, так и вместе с семьей или в компании друзей. Делитесь в течение выходных своими фотографиями, видео, полевыми зарисовками и сообщениями со всем миром в социальных сетях через хештеги #globalbirdweekend #globalbirding", - предлагают в АПБ.

Организаторы надеются, что в бердвотчинге 17 октября по всему миру поучаствуют и расскажут об этом не менее 25 тыс. человек. Глобальная цель - внести наблюдения за более чем 6 тыс. видов птиц.

В числе организаторов птичьего уикенда - инициатива Global Birding в партнерстве с глобальной ассоциацией природоохранных организаций BirdLife International.