Купаловцы показали премьеру спектакля «Тутэйшыя» на Youtube

Премьера спектакля "Тутэйшыя" Купаловского театра состоялась онлайн Фото: Павел МАРТИНЧИК

В понедельник, 12 октября, на Yotube-канале Купаловцев состоялась премьера спектакля «Тутэйшыя» в постановке Николая Пинигина.

Данная постановка – переосмысление того самого спектакля, который шел на сцене Национального академического театра Янки Купалы в 90-х годах.

Премьера «Тутэйшых» должна была состояться в октябре 2020 года. Но вместо этого прошла закрытая репетиция, на которую было приглашено ограниченное количество зрителей.

Напомним, что часть коллектива Купаловского театра после выборов президента, которые состоялись в Беларуси 9 августа, несколько раз высказывались против официальных итогов и применения насилия со стороны силовиков в отношении участников акций протеста. Чуть позже подобную позицию озвучил и генеральный директор театра Павел Латушко. Он был уволен 17 августа досрочно Министерством культуры. В знак солидарности артисты написали заявления на увольнения.

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