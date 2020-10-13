В Молодечненском районе неизвестные подожгли дом родственницы сотрудника милиции. Возбуждено уголовное дело

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что в воскресенье, 11 октября, неизвестные в одной из деревень Молодечненского района подожгли дом 46-летней родственницы сотрудника милиции. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- На место случившегося оперативно приехали сотрудники МЧС. Им удалось ликвидировать возгорание. Следственно-оперативная группа осмотрела место, изъяла предметы и объекты. По предварительным данным, основной версией случившегося является умышленный поджог, - рассказали в СК.

И добавили, что следователи опрашивают свидетелей, а по изъятым предметам и объектам будет проведен ряд различных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса – «Умышленное повреждение имущества, которое было совершено общеопасным способом».

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