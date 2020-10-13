Погода в Беларуси на 14 октября: до +15, но дождливо и ветрено

Погода в Беларуси на 14 октября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 14 октября, воздух прогреется днем до 15 градусов, но будет дождливо и ветрено. По западу страны ожидаются ливни. Об этом сообщает БелТА.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части страны пройдут дожди, а по западу прогнозируется сильные ливни. В некоторых районах ожидаются грозы. Синоптики отмечают, что ветер будет восточный с переходом на южный. Его порывы будут достигать до 14 метров в секунду, а вот ночью и утром порывы могут усиливаться до 15-17 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до 7-13 градусов, а днем до 9-15 градусов, по востоку Беларуси – до 16-19 градусов со знаком плюс.

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