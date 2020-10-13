Адвокаты рассказали, что 13 октября освободили еще двоих сотрудников PandaDoc. Под стражей остается менеджер

Во вторник, 13 октября, на свободу вышли два сотрудника PandaDoc. Фото: скриншот видеозаписи

Во вторник, 13 октября, стало известно, что освободили еще двоих сотрудников PandaDoc: главного бухгалтера компании Юлию Шардыко и HR-специалиста Владислава Михолапа. Об этом сообщили адвокаты порталу tut.by.

Под стражей на данный момент остается только менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Адвокаты делают все возможное, чтобы и ему была изменена мера пресечения.

Напомним, что в воскресенье, 11 октября, на свободу вышел директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Это произошло на следующий день после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. Вместе с Рабцевичем был также освобожден бизнесмен и активист штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

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