В Кобринском районе автомобиль сбил 36-летнего велосипедиста. Он скончался на месте

В Кобринском районе в понедельник, 12 октября, автомобиль сбал 36-летнего велосипедиста. Он скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 51-летний водитель. Он ехал по трассе по крайней левой полосе М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации. Недалеко от деревни Пески автомобиль совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дорого слева направо, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Удалось установить, что велосипед не был оборудован в соответствии с правилами дорожного движения. Сзади транспортного средства находился световозвращающий элемент, а также по ободу покрышек колес нанесен рисунок световозвращающий, - пояснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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