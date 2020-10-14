В Зельвенском районе рабочий вынес с предприятия более тонны чугунных изделий. Фото: УВД Гродненского облисполкома

В Зельвенском районе 19-летний зоотехник вынес с предприятия более тонны чугунных изделий. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

В июле 2020 года на предприятии была начата реконструкция откормочного комплекса. В процессе проводился демонтаж чугунных решеток. Их и решил забрать себе рабочий.

- Радочий предприятия смог за два дне вынести с территории предприятия 1200 килограммов решеток. Общая стоимость оценивается в 450 рублей. По словам зоотехника, он планировал похищенное сдать в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - пояснили в ведомстве.

В ходе проверки, удалось также установить, что у предприятия имелись вопросы к тому, что на территорию проникают посторонние люди и также было повреждено заборное ограждение. Возле склада сотрудникам сельзохорганизаций было обнаружено зерно, подготовленное к хищению.

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