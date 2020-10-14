Генпрокуратура и Следственный комитет могут проверить ультиматум Тихановской

В Генпрокуратуре и Следственном комитете прокомментировали ультиматум Тихановской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Генеральной прокуратуре Беларуси отреагировали на ультиматум, который выдвинула Светлана Тихановская Александру Лукашенко 13 октября. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Любая информация, которая распространяется средствами массовой информации, может подвергаться проверке на предмет ее достоверности. Телеграм-канал, в котором появилась данная информация, - это не официальное СМИ. Насколько достоверно то, что там написано, тоже нужно проверять. Собственно, как и то, кто ее распространил. Ничего на данный момент по этому поводу я сказать не могу, - сообщила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.

Она подчеркнула, что говорит скорее не о перспективе проведения проверки информации, а лишь о наличии у Генеральной прокуратуры такой возможности.

В Следственном комитете Беларуси также отметили, что и у них имеется возможность проверить, насколько законными являются подобные призывы.

- Мы видим все, что размещается в интернете. Что касается проверки, то информация об этом может быть озвучена лишь в тот момент, когда она начнется. Вероятностных вещей пока не будет, - отметила официальный представитель СК Юлия Гончарова.