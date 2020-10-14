В Гродно загорелась квартира в многоэтажном доме. Хозяйку удалось спасти

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Гродно при пожаре в многоэтажном доме сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

- Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире поступило спасателям ночью 14 октября. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место случившегося. Из квартиры удалось спасти 68-летнюю хозяйку и ее 30-летнюю гостью. К слову, у последней были ожоги первой - второй степени 2% тела и отравление продуктами горения, - рассказали в ведомстве.

Пожар уничтожил в комнате имущество, также были закопчены стены и потолок в квартире. Устанавливается причина пожара.

Спасатели эвакуировали еще 18 человек, которые проживали на верхних этажах.

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