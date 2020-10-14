Иностранцы смогут въезжать в Беларусь по справке об отсутствии COVID-19

Граждане России, Польши, Литвы и Латвии могут въезжать в Беларусь с результатами теста на коронавирус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Согласно постановлению правительства от 13 октября 2020 года №591, иностранцы перед визитом в Беларусь должны будут сделать тест на коронавирус.

Требование касается граждан стран, не включенных Минздравом Беларуси в перечень неблагополучных по COVID-19, уточняет агентство Интерфакс-Запад. По состоянию на 14 октября в этом списке нет России, Польши, Литвы, Латвии, но есть Украина. Это значит, гражданам Украины придется соблюдать в Беларуси карантин. Его сократили до 10 дней.

Иностранцы должны будут при пересечении границы показать оригинал медицинского документа на русском, белорусском или английском языке, который подтверждал бы отсутствие у туриста инфекции COVID-19. При этом тест должен быть выполнен не позднее чем за трое суток до поездки в Беларусь.