Число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 38 миллионов человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 38 миллионов человек. Об этом сообщили в БелТА со ссылкой на данные, которые были опубликованы на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

По приведенным данным, в мире выявили коронавирус уже у 38 006 121 человека. Победить вирус удалось 26 354 211 пациентам. За весь период пандемии COVID-19 скончались 1 083 875 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом по-прежнему фиксируют в США - 7 850 829. Следом разместилась Индия - 7 175 880 и Бразилия - 5 103 408.

В Беларуси на 14 октября число зараженных коронавирусом превысило 84 тысячи. Прирост за сутки - 526 новых случаев. За все время пандемии скончались 906 пациентов.

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