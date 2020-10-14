В Бресте парень хотел залезть на балкон к девушке, чтобы подарить ей игрушку, но сорвался с 7-го этажа

В Бресте два человека попали в больницу после падения с верхних этажей. Фото: Оксана БРОВАЧ

Следователи проводят проверку по факту травмирования 17-летнего брестчанина, который поступил в больницу с травмами от падения с высоты.

Как оказалось, молодой человек упал с 7-го этажа. Следователям он рассказал, что ночью пытался забраться на балкон квартиры, где живет его возлюбленная. Девушке парень хотел сделать сюрприз - подарить мягкую игрушку. Цели не достиг - сорвался.

Еще один случай падения с высоты зафиксировали в Бресте 10 октября. В больницу попал 48-летний мужчина. Он тоже упал с высоты 7-го этажа, когда спускался по бельевой веревке из окна квартиры во двор. Следователи предварительно выяснили, что такой способ попасть наружу мужчина выбрал, потому что родственники закрыли его в квартире, чтобы тот не смог выпить.

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет проводит проверку.