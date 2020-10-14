В Беларуси 14 октября отмечают День матери и Покров Пресвятой Богородицы у православных

В Беларуси 14 октября - День матери. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные верующие 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Ее почитают как мать и заступницу всего человечества. К этому большому христианскому празднику привязан и светский День матери. Этот день не считается государственным выходным, но обычно связан с разными праздничными мероприятиями, посвященными матерям.

В День матери поздравляют женщин, матерей, к этой дате награждают орденом Матери - женщин, которые воспитали 5 и более детей.

Согласно выводам последней переписи населения в Беларуси, молодые мамы в стране становятся старше: возраст женщин при рождении первого ребенка вырос с 27 лет до 30.