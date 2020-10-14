«Насилие в отношении мирных демонстрантов недопустимо»: Совет Европы выступил с заявлением касательно Беларуси

Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси. Фото: ТАСС

Совет Европы, в состав которого входят 47 стран, выступил с заявлением в отношении Беларуси. В документе говорится о готовности помочь с реформами.

В Совете Европы по-прежнему обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

- Свобода выражений своего мнения и свобода собраний - основополагающие европейские ценности. И их необходимо соблюдать. Насилие, которое применялось со стороны силовиков в отношении мирных людей, просто недопустимо. Мы осуждаем дальнейшее применение насилия, - написано в заявлении.

В заявлении Совета Европы также призвали к соблюдению прав журналистов и назвали недопустимыми «массовые задержания людей на мирных акциях протеста и случаи жестокого обращения с ними».

- Мы выражаем свою позицию и заявляем, что все заключенные должны быть освобождены. В целях проведения конституционной реформы необходимо начать диалог с представителями гражданского общества. Данные переговоры невозможно вести только с проправительственными силами. Они не увенчаются успехом, так как в диалоге важны разные мнения. Если будет необходимость, то Совет Европы готов помочь Беларуси на пути к проведению реформ, - говорится в документе.

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