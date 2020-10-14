В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней

Срок самоизоляции в Беларуси сократили с 14 до 10 дней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 14 октября в Беларуси вступает постановление Совмина от 13 октября 2020 №591. Документ предусматривает сокращение срока соблюдения самоизоляции в Беларуси с 14 до 10 дней.

Нововведение касается не только тех, кто контактировал с больными COVID-19 - они должны соблюдать карантин в течение 10 дней с даты последнего контакта.

Речь идет также об иностранцах, которые въезжают в Беларусь. Если человек приезжает из страны, которую Минздрав Беларуси включил в список неблагополучных по коронавирусу, ему придется на 10 дней после приезда отправиться на карантин. Остальные могут показать на границе справку о том, что прошли тест на коронавирус и получили отрицательный результат.

Во время 10-дневной самоизоляции разрешено только в случае крайней необходимости посещать медучреждения для получения экстренной помощи.