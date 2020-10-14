МВД: За последние месяцы люди стали чаще пользоваться тревожными кнопками во время акций протеста

В МВД рассказали, что за последние месяцы люди стали чаще нажимать на тревожную кнопку во время акций протеста. Фото: БелТА

В Министерстве внутренних дел рассказали, что за последние месяцы люди стали чаще пользоваться тревожной кнопкой во время акций протеста и вызывать сотрудников милиции. Об этом сообщили в БелТА.

- О событиях, которые стали недоброй традицией на выходных в Беларуси, говорят и пишут многие. Это свидетельствует о том, что большинство людей устали от происходящего: они хотят спокойно спать и без страха выходить на улицу. Из-за акций протеста многие торговые объекты изменили график своей работы, а также установили тревожные кнопки, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что за последние несколько месяцев в разы увеличилось количество срабатываний охранных сигнализаций и тревожных кнопок. Причины, по которым это происходит, - разбитые стекла, подозрительные лица у помещения, расклеивание листовок, в которых содержатся призывы к насильственному захвату власти.

- К примеру, в Гродно на днях сотрудники милиции задержали мужчину, который в одном из торговых центров занимался распространением листовок с провокационным содержанием. Работники вынуждены были нажать тревожную кнопку, так как мужчина на все замечания никак не реагировал. Активно стали жаловаться и люди, которые недовольны громкой музыкой из колонок автомобилей участников акций протеста, выкрикиванием речовок, оглушающим гулом. Ни один факт не останется без внимания, - подчеркнули в МВД.

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