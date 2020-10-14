Популярное женское мобильное приложение Flo открыло белорускам бесплатный премиум-доступ

Фото: flo.health

Приложение для женского здоровья Flo объявило, что открывает премиум-доступ для всех пользовательниц из Беларуси. Бесплатно и навсегда. Об этом компания сообщила в соцсетях. Премиум-подписка стала доступна автоматически не только для всех существующих пользовательниц, но и для вновь установивших приложение.

- Мы хотим, чтобы любая девушка и женщина Беларуси располагала актуальной и достоверной информацией о своем здоровье независимо от ее социального положения, ее возраста и того, где она живет. Мы хотим поддержать вас и помочь преодолеть любые барьеры на пути к своему здоровью, - такое сообщение от команды разработчиков появилось на экранах смартфонов пользовательниц Flo.

По данным Flo, в Беларуси больше 750 тысяч женщин используют это приложение. Оно включает в себя календарь для контроля за менструальным циклом и беременностью, весом, самочувствием и другими параметрами здоровья. Премиум-функции - это доступ к аналитике данных, отчетам, а также статьям и виртуальному ассистенту, которые помогают поддерживать женское здоровье в порядке.