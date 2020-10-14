В Минске работница почты присваивала невостребованные денежные переводы и тратила деньги на казино

Специалист на почте обвиняется в присвоении денег. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет расследовал уголовное дело о присвоении имущества в крупном размере (ч.3 ст.211 УК РБ) в отношении 25-летней минчанки.

Согласно материалам дела, она работала специалистом в отделении почтовой связи в Минске. Девушка увлекалась интернет-казино.

В Минске работник почты обвиняется в присвоении денежных средств

– Чтобы не тратить свою заработную плату, но при этом продолжать играть, она придумала преступную схему. Посредством установленнои на ее рабочем компьютере программы обвиняемая находила невостребованные длительное время денежные переводы. Деньги она либо забирала наличными, либо сразу перечисляла на счет в игре, - комментируют в СК.

О выдаче денежного перевода специалист составляла расписку. С марта по май 2020 она присвоила таким способом более 10 тысяч рублей. Ущерб она возместила, вину признала. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.