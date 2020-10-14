Виталий Гурков: Я сейчас живу в Украине и не планирую возвращаться в Беларусь

Гурков заявил, что не планирует возвращаться в Беларусь. Фото: tut.by

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков заявил, что не планирует возвращаться в Беларусь. Именитый спортсмен на данный момент живет в Украине и уже принял решение об иммиграции.

- Я не вижу на данный момент каких-либо предпосылок для возвращения в Беларусь. За событиями я слежу со стороны. Они развиваются очень стремительно, и все происходящее - бездонность беспредела и ужаса. Сказали, что Тадеуш Кондрусевич уехал в Европу, чтобы получить какие-то задания. Они ведь могут сказать, что и я, встречаясь с Владимиром Зеленским, тоже получил указания или деньги для финансирования акций протеста. Польша и Украина - "враги" Беларуси сейчас. Про меня можно любое дело придумать, - рассказал в интервью Tribuna.com Гурков.

Он также вспомнил историю, после которой его товарищ получил около 10 лет по сфабрикованному делу.

- Я знаком с футбольными хулиганами. Мой товарищ получил срок по сфабрикованному делу за руководство какими-то незарегистрированными организациями. По итогу Виталий Пума провел в тюрьме около трех лет. Да, я был в неформальной тусовке, и можно легко придумать, что я с ними в теме одной, - добавил Гурков.

По словам спортсмена, он видел публикацию, в которой его выставили ярым националистом.

- В статье говорилось о том, что в первые дни акций протеста именно я подготавливал хулиганов, чтобы они противостояли сотрудникам ОМОНа. И это при желании могут ведь доказать: есть фотографии, на которых я с определенными людьми. Для себя я принял решение не возвращаться в Беларусь, - заявил Гурков.

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