«Открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа». В Минске парня будут судить за рисунок на стеле «Минск - город-герой»

Минчанина будут судить за вандализм. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В суд направлено дело 20-летнего минчанина, которого обвиняют в уголовных преступлениях по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 344 (умышленное повреждение особо ценных историко-культурных ценностей).

Как следует из материалов дела, все произошло 14 августа около Музея истории Великой Отечественной войны на проспекте Победителей. Краской из баллончика кто-то нарисовал на обелиске «изображение в виде круга с линией над ним». Следствие в этом обвиняет 20-летнего Л.

- Он открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении прокуратуры Минска.

Ущерб архитектурно-скульптурному комплексу оценили в 425 рублей. Обвиняемый его возместил в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд. Парня отпустили из-под ареста под личное поручительство.