ЧП на железнодорожной станции под Слуцком: произошла утечка соляной кислоты

На железнодорожной станции под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Фото: МЧС Беларуси

Во вторник, 13 октября, на железнодорожной станции под Слуцком произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

- Авария произошла возле станции Некроши Слуцкого района. Соляная кислота проливалась из железнодорожной цистерны. На место произошедшего приезжали сотрудники МЧС. Состав поезда отгоняли на несколько сотен метров от станции. Устранением последствий аварии занимались сотрудники Центра химической и радиационной защиты. Им удалось предотвратить вытекание соляной кислоты из цистерны с помощью магнитного бандажа, - пояснили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал. Не проводилась и эвакуация. Задержка в движении поездов составила менее полутора часов.

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