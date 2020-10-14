Генпрокуратура: В отношении 300 родителей были выписаны предупреждения за участие детей в акциях протеста

В Генпрокуратуре заявили, что у государства нет цели забрать из семьи ребенка, но есть цель - защитить. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре рассказали, что изымание детей у родителей, которые участвуют в акциях протеста, - это защита по конвенции ООН, Конституции и закону. Об этом в эфире «Панорамы» на «Беларусь 1» сообщил начальник отдела ведомства Алексей Подвойский.

- Сотрудники Генеральной прокуратуры уже провели около 400 разъяснительных бесед с родителями. В отношении 300 детей, в первую очередь их родителей, были выписаны официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона, - пояснил Подвойский.

По его словам, некоторые родители, которые берут с собой детей на акции протеста, считают, что это просто прогулка, и не осознают ответственности.

- И это крайне неприятные случаи, когда родители пытаются вовлечь своих детей в антиобщественную деятельность, - добавил начальник отдела Генпрокуратуры.

На вопрос, который касается изымания детей из семей, Подвойский ответил, что существуют четкие процедуры, которые установлены Конституцией и законом.

- Если же человек не воспринял требования конвенции ООН о правах ребенка, то вы меня извините. Дети - это святое. В таком случае будет включаться механизм ответственности. Да, мы намерены подходить к каждому случаю в индивидуальном порядке. В тех семьях, где родители осознают ответственность, будут более мягкие меры. Если же не осознают, то у нас нет другого выбора… Случаи изымания детей из семей есть. Родители и на акциях протеста в алкогольном состоянии находятся, и дома злоупотребляют. И на акциях протеста совершают системно противоправные действия. Если у нас такие факты будут, то приходится признавать, что ребенок нуждается в госзащите. У государства нет цели забрать ребенка из семьи - его нужно защитить. С родителями же будет проводиться работа, - подчеркнул Подвойский.

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