Лавров заявил, что Россия поддерживает конституционную реформу в Беларуси

Об изменении конституции первым заговорил Виктор Бабарико в опубликованном видеообращении после заключения его под стражу Фото: Оксана БРОВАЧ

«Российская Федерация поддерживает конституционную реформу в Беларуси. Соседи видят в ней хорошую возможность для начала общенационального диалога, в котором могли бы участвовать все политсилы Беларуси», - сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

В большом интервью СМИ он заявил, что вместе с правительством РФ поддерживает конституционную реформу Беларуси. В ней они видят «хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна», - заявил он журналистам.

Об изменении конституции первым заговорил Виктор Бабарико в опубликованном видеообращении после заключения его под стражу.

На встрече главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин акцентировал внимание в одном из своих вопросов министру на том, что «Комсомолка» выходит в США, но не выходит в Беларуси.

— Это временно. Ну всё, сейчас в Восточном США запретят (смеется). Сейчас Помпео услышит, — ответил Сергей Лавров.

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Экс-банкир также добавил, что диалог возможен лишь при соблюдении нескольких условий, среди которых - освобождение заключенных (подробности).