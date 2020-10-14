Видеофакт. В Жодино ночью трое разбросали на дороге покрышки и подожгли их

Прибывшие сотрудники МЧС огонь потушили, а поджигатели, благодаря оперативникам Жодинского ГОВД, по горячим следам были задержаны Фото: Архив "КП"

14 октября, ночью, мужчины, одному из которых 20, другому - 24 и третьему 43 года, в Жодино на такси прибыли на ул. Рокоссовского, прямо на дороге недалеко от магазина побросали покрышки от автомобилей и при помощи бензина и ветоши подожгли их, сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы МВД.

Все закончилось тем, что прибывшие сотрудники МЧС огонь потушили, а поджигатели благодаря оперативникам Жодинского ГОВД по горячим следам были задержаны. Свои действия они объяснили тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения и что было острое желание развлечься.

Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за хулиганство. На данный момент все шутники заключены под стражу. Известно, что ранее подозреваемые к уголовной и к административной ответственности привлечены не были.