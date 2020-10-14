Пресс-служба президента сообщила, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО

Накануне встречи в пятницу, 9 октября, в изолятор в Жодино, где находится Мария Колесникова, приехали «двое миловидных мужчин» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не так давно мы писали, что 10 октября в СИЗО КГБ состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с Виктором Бабарико и членами Координационного совета. По информации телеграм-канала Пул Первого, член президиума Координационного совета Мария Колесникова на эту встречу приглашена не была.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Колесникову звали на встречу с Лукашенко, но она отказалась, объяснив свое решение тем, что ее уже достаточно повозили по Беларуси, а в изоляторе в Жодино ей спокойнее. Ее адвокат Александр Пыльченко рассказал об этом в эфире одного из медиаресурсов. «Накануне встречи в пятницу, 9 октября, в изолятор в Жодино, где находится Мария, приехали «двое миловидных мужчин». Они, не представляясь, спросили, не хочет ли она пообщаться с Лукашенко. Колесникова ответила: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить. Сейчас все в тюрьме или выдворены из страны», - поделился в интервью Пыльченко.

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