Александра Герасименя возглавила Фонд спортивной солидарности и уехала в Вильнюс

Александра Герасименя стала во главе Фонда спортивной солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя уехала из Беларуси. Она переехала в Вильнюс. Об этом сообщает "Трибуна". Александра Герасименя стала главой Фонда спортивной солидарности. В качестве руководителя фонда она уже встретилась в Вильнюсе с представителями спортивных ассоциаций и литовскими чиновниками.

- Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы фонда: от фандрайзинга до помощи спортсменам, - говорит Александра Герасименя.

Кроме этого фонд намерен взаимодействовать с международными федерациями и организациями для того, чтобы рассказывать о нарушении прав спортсменов в Беларуси.

Ранее, напомним, белорусские спортсмены создали свободное объединение. На это их толкнули последние события в стране, связанные с грубыми задержаниями на акциях протеста.

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