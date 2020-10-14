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«Первую ночь я спала на полу». Брестскую журналистку Милану Харитонову на третьи сутки отпустили из ИВС с предупреждением

Ее задержали на уличной акции 11 октября
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Брестскую журналистку через трое суток отпустили из ИВС Ленинского района Бреста.

Брестскую журналистку через трое суток отпустили из ИВС Ленинского района Бреста.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Меня задержали на Кобринском мосту. Передо мной шли какие-то девушки, подъехали микроавтобусы с милицией, я это снимала. Подошли (милиционеры. - Ред.) почему-то именно ко мне. Сказали, что хотят проверить аккредитацию. В Ленинском РОВД у меня брали объяснения, как я работаю как фрилансер, как часто появляются мои публикации, - рассказывает брестская журналистка Милана Харитонова.

В итоге ее все же задержали. На акции 11 октября милиция забрала и ее супруга и коллегу Алеся Левчука. В Ленинском РОВД журналисты пожаловались на плохое самочувствие. Алеся забрали в больницу с обострением хронического заболевания, а Милане Харитоновой оказали помощь и оставили ее в отделении.

- Нас было 8 человек в шестиместной камере. Первую ночь я и еще одна девушка спали на полу на чем-то, что можно назвать матрасом, - рассказывает Милана. - И я сидела без передач, потому что в понедельник мои родные не успели мне ничего передать, а во вторник родным сказали, что передачи принимаются только в понедельник, среду и пятницу.

Отпустили журналистку из изолятора временного содержания в обед 14 октября, спустя трое суток. Милане выписали предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.