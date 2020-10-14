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Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 октября 2020 года: почти 600 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 14 октября 2020 года
Сергей Диндиков
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Всего в Беларуси на день Матери коронавирусной инфекцией переболели 78 218 пациентов

Всего в Беларуси на день Матери коронавирусной инфекцией переболели 78 218 пациентов

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 597 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 85 121 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 421 человек.

Всего в Беларуси на День матери коронавирусной инфекцией переболели 78 218 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 911 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 118 816.

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Коронавирус в Беларуси