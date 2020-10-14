В Минске во время пожара в общежитии спасли мужчину

Загорелась комната в общежитии на Солтыса в Минске. Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в общежитии в Минске на улице Солтыса поступило на линию 101 днем 14 октября. Позвонил вахтер и сообщил, что горит комната на втором этаже.

Сотрудники МЧС по прибытии на место увидели, что из окна на втором этаже девятиэтажного здания идет густой дым. Разведка установила, что загорелась комната в двухкомнатном блоке, внутри находится 60-летний мужчина.

Работник МЧС вынес его из пожара. Его отвезли в больницу с термическим ожогом лица, шеи, кистей и верхней части туловища, ожогом верхних дыхательных путей.

Спасатели совместно с администрацией общежития организовали эвакуацию - на улицу вывели 30 человек. Пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.