В Витебске задержали Татьяну Северинец - мать оппозиционного политика Павла Северинца

30 августа по Витебску прошли мирные демонстранты. В том числе колонна горожан проследовала мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы Фото: Павел МАРТИНЧИК

14 октября, в Витебске была задержана Татьяна Северинец, которая является матерью оппозиционного политика Павла Северинца. Он тоже на протяжении четырех месяцев находится в заключении.

По состоянию на вечер 14 октября, она находилась в Первомайском РОВД, где ее опрашивали по поводу участия в мирной демонстрации.

«Татьяна позвонила мне и рассказала, что ее задержали возле подъезда нашего дома, - рассказал БелаПАН ее муж Константин Северинец. - Она отправлялась на свой суд, который должен был начаться в 14.30. Татьяну отвезли в Первомайский РОВД. По ее словам, задержание связано с тем, что она участвовала в марше пенсионеров 12 октября».

С утра 14 октября Северинец находилась на встрече с представителями власти в Витебском горисполкоме. Эта встреча произошла благодаря маршу пенсионеров. Женщина высказала чиновникам свои мысли о том, что сейчас происходит в Беларуси.

В начале октября чета Северинец уже была осуждена. Тогда они обвинялись в «пикетировании в общественном месте» - на собственной лоджии.

30 августа по Витебску прошли мирные демонстранты. В том числе колонна горожан проследовала мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом. Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте - на лоджии в своей квартире - и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».

Суд вынес постановление оштрафовать Татьяну Северинец на 25 базовых величин - это 675 рублей, а также вынес предупреждение ее мужу.