Многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу арестовали на 10 суток

Ситникова проведет в изоляторе 10 суток. Фото: инстаграм спорстменки

Многократная чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу, трижды обладательница бронзовой медали чемпионата Европы по тайскому боксу, 24-летняя Александра Ситникова получила 10 суток ареста за участие в протестах.

Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна». Судили титулованную спортсменку 14 октября по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Задержали ее во вторник, 13 октября.

Александра Ситникова публично высказывала поддержку участникам акций и выкладывала в соцсетях фотографии с акций протеста в Минске.

- Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! - писала спортсменка в Инстаграме.

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