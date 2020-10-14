Минтранс Беларуси о восстановлении сообщения с Россией: Авиарейсы в Москву участятся до трех в неделю

Рейсы Минск-Москва будут выполняться трижды в неделю.
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
О том, что Минтранс Беларуси рассчитывает на возобновление авиасообщения между Минском и российскими регионами, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства. Но сначала вырастет частотность полетов в Москву.
- Число перелетов между Москвой и Минском увеличится до трех в неделю, это будут рейсы на паритетной основе. Но о других городах России речь пока не идет. Однако мы рассчитываем, что такие договоренности также будут достигнуты, и полеты в российские регионы будут возобновлены, - пояснили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Также в Минтрансе заверили, что продолжаются переговоры о восстановление пассажирских перевозок между Беларусью и Россией по железной дороге - пока это направление по-прежнему не работает.
- Надеемся на постепенное восстановление по другим видам транспорта, - сообщили в Минтрансе, уточнив, что на решения и их скорость будут влиять эпидобстановка и согласованность оргвопросов транспортными ведомствами.
Напомним, авиасообщение между Минском и Москвой было возобновлено 21 сентября 2020 года. «Белавиа» и «Аэрофлот» выполняли по одному рейсу туда-обратно между столицами Беларуси и России.
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