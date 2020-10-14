«Подходил к мальчикам и уводил их в кусты»: в Минске задержали 70-летнего педофила

В приставаниях к детям подозревают 70-летнего пенсионера. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С заявлением о том, что к ребенку приставал пожилой мужчина, в милицию обратился отец маленьких мальчиков. Сотрудники Первомайского РУВД Минска проверили информацию и заподозрили в этом 70-летнего мужчину, который часто появлялся на детских площадках.

Как установили в милиции, с июня по сентябрь 2020 года мужчина не менее 7 раз на велосипеде приезжал на детскую площадку.

- Он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера, - комментируют в МВД.

Согласно выводам проверки, жертвами приставаний стали не менее 5 мальчиков. Самому старшему 10 лет, младшему - 5. С этими детьми работают специалисты.

Возбуждено уголовное дело.