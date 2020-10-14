В России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавирусу, а первую - «Спутник V» решили тестировать и на людях после 60 лет

Россия произвела уже две и готовит третью вакцину от коронавируса. Фото: Reuters.

О том, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Такое заявление озвучил Владимир Путин. Вторую российскую вакцину от «ковида» назвали «ЭпиВакКорона», произвел ее новосибирский центр.

Еще российский президент проанонсировал скорую регистрацию и третьей российской вакцины от COVID-19.

Есть новости и по первой российской вакцине от коронавируса - «Спутник V», которую сейчас в Беларуси тестируют на добровольцах. На днях российский Минздрав разрешил ее испытывать и на людях старше 60 лет - наиболее уязвимой категории населения.

Напомним, Россия первая в мире зарегистрировала свою вакцину от COVID-19, это произошло 11 августа 2020-го года. Сейчас российские власти нацелены нарастить производство вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», чтобы приступить к массовой вакцинации.

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