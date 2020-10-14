В Могилеве открытым огнем горела Audi местного милиционера: В МВД считают - это поджог

В Могилеве возбуждено уголовное дело из-за поджоги машины сотрудника милиции. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что ночью 13 октября в Могилеве открытым пламенем горела легковая машина на парковке, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на парковке на переулке Урожайном. О горящей «Ауди» в МЧС сообщили очевидцы, машину потушили спасатели, к их приезду она уже горела почти полностью.

- Огонь повредил переднюю часть иномарки: бампер, колеса, капот. Пламя задело также припаркованную рядом другую машину, - пояснили в пресс-службе.

В МВД считаю, что это был поджог. Такие выводы, оперативники и следователи сделали, осмотрев место происшествия и проведя первоначальные следственные действия.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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