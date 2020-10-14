Белорусский МИД вручил ноту послу Украины, из-за указа Зеленского о привлечении специалистов и предпринимателей из Беларуси

Белорусская дипломатия пригрозила Украине ответными мерами в случае оправданной необходимости. Фото: itc.ua.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в начале октября 2020-го года Владимир Зеленский подписал о привлечении в Украину высококвалифицированных специалистов из Беларуси.

Такие меры белорусское дипведомство посчитало недружественными и дискриминационными шагами, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за этого 14 октября в МИД был вызван посол Украины Игорь Кизим.

- Указ украинского президента Владимира Зеленского «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси» в нарушение общепринятых международных правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства. И его нельзя трактовать иначе как явный недружественный, дискриминационных шаг, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси, - заявили в МИДе.

Еще в МИДе пояснили, что принятие этого указа указывает на подрыв доверия двусторонних отношений между странами и идет в разрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, другими правовыми актами.

- Украинской стороне рекомендовано принять меры для соблюдения взятых на себя ранее договоренностей в отношении Беларуси. Не желая нанести ущерб дружбе с украинским народом, Беларусь не намерена переходить «красную черту» в отношениях с Украиной. Но в то же время оставляет за собой право применить (в случае оправданной необходимости) ответные меры по защите нацинтересов, соответствуя международным нормам, - констатировали в МИДе.

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